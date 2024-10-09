Перцовый баллончик распылили в школе Шымкента, отравились 10 человек

В частной школе Шымкента дети отравились из-за того, что учащийся распылил перцовый баллончик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

10 школьников почувствовали себя плохо, им вызвали скорую помощь и потом госпитализировали. По их словам, старшеклассники распылили перцовый спрей в нескольких классах.

"К нам доставили 10 учеников из частной школы на трёх машинах скорой помощи. При поступлении у всех учеников был поставлен диагноз "отравление неизвестным веществом лёгкой и средней степени тяжести", – говорит Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации.

Ученики, которые принесли в школу перцовый баллончик, были доставлены в Туранский районный отдел полиции для расследования вместе со своими законными представителями. В отношении их родителей составили административный протокол.