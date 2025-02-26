Массовое отравление детей в Кобде: что показал анализ китайских снеков
Санэпидемиологи удивлены.
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В Актобе стали известны результаты проб, отобранных из китайских снеков. Этой продукцией, предположительно, отравился целый класс в районном центре Кобда. Лабораторные исследования не нашли никаких вредных веществ в сомнительных палочках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
На прошлой неделе 23 ученика четвертого класса в Кобде были экстренно госпитализированы с признаками отравления. Выяснилось, что одна из школьниц принесла китайские снеки и угостила сверстниц. В итоге плохо стало практически всему классу.
Часть детей почувствовали недомогание просто от запаха.
Сразу после инцидента санврачи стали изымать подозрительный продукт из магазинов и взяли пробы. Но никаких опасных химических элементов в китайских палочках не нашли: ни свинца, ни кадмия, ни мышьяка. Бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, плесень и ГМО также не обнаружены.
Однако и понять, из чего же сделаны снеки, специалисты тоже не смогли. Тем не менее к продаже эта продукция запрещена.
"Обнаружено несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза в части маркировки. А именно: не указано наименование, состав, условия хранения, пищевая ценность данной продукции на государственном и русском языках", - сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.
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