В Актобе стали известны результаты проб, отобранных из китайских снеков. Этой продукцией, предположительно, отравился целый класс в районном центре Кобда. Лабораторные исследования не нашли никаких вредных веществ в сомнительных палочках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

На прошлой неделе 23 ученика четвертого класса в Кобде были экстренно госпитализированы с признаками отравления. Выяснилось, что одна из школьниц принесла китайские снеки и угостила сверстниц. В итоге плохо стало практически всему классу.

Часть детей почувствовали недомогание просто от запаха.

Сразу после инцидента санврачи стали изымать подозрительный продукт из магазинов и взяли пробы. Но никаких опасных химических элементов в китайских палочках не нашли: ни свинца, ни кадмия, ни мышьяка. Бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, плесень и ГМО также не обнаружены.

Однако и понять, из чего же сделаны снеки, специалисты тоже не смогли. Тем не менее к продаже эта продукция запрещена.