Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Бесшокы Мангистауской области отравились около 50 школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По заявлению одного из родственников первоклассницы, в cельской школе №8 пострадали учащиеся 1-4 классов первой смены.
"Моя сестренка вернулась со школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись вечером, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2°C. Мы доставили ее сами в больницу села Мангистау", — рассказал старший брат девочки.
Родные пострадавшей ученицы говорят, что в селе Бесшокы больница переполнена, образовалась очередь. Там, по их словам, находятся более 50 детей. В медучреждении села Мангистау они наблюдали 35-40 школьников. Есть те, кто доставил своих детей в Мангистаускую областную детскую больницу, расположенную в 26 микрорайоне Актау.
В настоящее время пострадавшие продолжают поступать.
В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела.
По состоянию на 13:15 часов за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице – пятеро.
Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.
Самое читаемое
- По закону стаи: родственники погибшего школьника рассказали шокирующие подробности
- Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
- Международные платежи между Казахстаном и Россией могут стать невозможными
- "Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым
- Премии по миллиону выписывала себе сельский бухгалтер и проигрывала в онлайн-казино