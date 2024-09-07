Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мангистау

В селе Бесшокы Мангистауской области отравились около 50 школьников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.



По заявлению одного из родственников первоклассницы, в cельской школе №8 пострадали учащиеся 1-4 классов первой смены.

"Моя сестренка вернулась со школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись вечером, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2°C. Мы доставили ее сами в больницу села Мангистау", — рассказал старший брат девочки.

Родные пострадавшей ученицы говорят, что в селе Бесшокы больница переполнена, образовалась очередь. Там, по их словам, находятся более 50 детей. В медучреждении села Мангистау они наблюдали 35-40 школьников. Есть те, кто доставил своих детей в Мангистаускую областную детскую больницу, расположенную в 26 микрорайоне Актау.

В настоящее время пострадавшие продолжают поступать.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела.

По состоянию на 13:15 часов за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице – пятеро.

Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.