Массовое отравление детей произошло в частном детсаду Туркестанской области

После завтрака в частном детском саду 34 ребёнка были доставлены в больницу Келесского района. У всех детей были тошнота и головокружение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

15 детей осмотрели врачей и направили на амбулаторное лечение. Еще 16 госпитализированы в инфекционное отделение. Трое — остаются в реанимации.

"С сегодняшнего дня мы начали выписывать пациентов домой в связи с их нормальным состоянием. В настоящее время трое пациентов находятся в больнице, трое пациентов находятся в инфекционном отделении. Состояние остальных трех младенцев стабильное. Они получают лечение", - сообщил заместитель главного врача Келесской районной больницы Бекарыс Аскарбекули.

По предварительным данным, на завтрак все пострадавшие ели кашу, на обед у них был суп. Что именно стало причиной массового отравления, сейчас выясняют сотрудники СЭС.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".