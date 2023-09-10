Массовое избиение подростка в Павлодаре: подследственные школьники пока учатся онлайн

Дело об избиении 14-летнего павлодарского школьника, которое шокировало общественность этим летом, еще не передано в суд. Однако вокруг рокового инцидента всё ещё бушуют страсти. Родители других учеников требуют, чтобы подозреваемых в жестоком избиении мальчика исключили из школы. Пока что подследственные подростки учатся онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам уполномоченного по правам ребенка по Павлодарской Натальи Покидовой, представители правохранительных органов, образования и прокуратуры провели встречи с родителями СОШ №9 и №29 областного центра.

Одно из требований родителей – отчислить или перевести в другую школу подозреваемых в избиении 14-летнего подростка и в доведении до самоубийства его однокласницы.

"Первое: речь идет о несовершенолетних, и они имеют право на защиту, – подчеркнула Наталья Покидова. – Второе: их вина еще не доказана, идут следственные мероприятия. И третье: перевести или отчислить их из учебного заведения мы не имеем права. Данная проблема переводом или отчислением не решится".

Как рассказала Наталья Покидова, один из подростков, на время следствия по решению суда находящихся под домашним арестом, принят на первый курс в колледж, второй продолжает обучение в школе.

На основании личного заявления их родителей, которое было рассмотрено попечительским советом, оба переведены на дистанционное обучение.

"Правовую оценку в данном деле может дать только суд", – резюмировала уполномоченный по делам ребёнка.

Напомним, в Павлодаре огромный общественный резонанс вызвал случай с избиением 14-летнего Никиты. Группа школьников не только избивала парня, но и всячески унижала его. Позже в соцсетях стали писать о том, что подростки из этой же компания причастны к буллингу другой девочки из этого класса, из-за чего ребёнок пытался совершил сицид.

Отреагировав на этот инцидент, депутат городского маслихата Гульжайна Даримова предложила ставить чипы, опасным для общества детям.

Дело о массовом избиении рассматривают по первой части статьи 106 Уголовного кодекса — "Нанесение тяжких телесных повреждений" и статье 194 – "Вымогательство". Всего подозреваемых пятеро. Двоих задержали и поместили в ИВС. В суд направили ходатайство об аресте, но суд решил оставить их под домашним арестом.

Еще трое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде. Между тем, этих же подозреваемых проверяют по ещё одному уголовному делу – доведение до самоубийства одноклассницы избитого подростка. Над школьницей публично издевались два старших подростка при десяти свидетелях. После этого девочка пыталась покончить жизнь самоубийством. Полиция разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего.

Расследование уголовного дела контролируют прокуратура области, глава региона и Комитет по защите прав детей РК, а также уполномоченный по правам ребёнка.

После произошедшего в Павлодаре запустили горячую линию по профилактике буллинга.