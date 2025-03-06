Массовое ДТП вновь случилось на трассе в Акмолинской области, есть пострадавшие
Столкнулись три иномарки.
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
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По данным пресс-службы департамента полиции региона, авария произошла 6 марта на 447 километре автодороги Астана-Петропавловск,
"Произошло дорожное- транспортное происшествие с участием 3-х автомашин марок "Кия Церато", "Фольксваген Шаран" и "Лексус". В результате ДТП пассажир автомашины "Фольксваген Шаран" с различными травмами доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что машинам нанесены механические повреждения.
В настоящее время проводятся мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры в отношении виновных.
Напомним, 3 января более 200 машин столкнулись на трассе в Акмолинской области.
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