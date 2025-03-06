  • 6 Марта, 16:51
  • BAIGENEWS

Массовое ДТП вновь случилось на трассе в Акмолинской области, есть пострадавшие

Столкнулись три иномарки.

Сегодня, 16:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
116
Фото: Кадр видео

По данным пресс-службы департамента полиции региона, авария произошла 6 марта на 447 километре автодороги Астана-Петропавловск, 

"Произошло дорожное- транспортное происшествие с участием 3-х автомашин марок "Кия Церато", "Фольксваген Шаран" и "Лексус". В результате ДТП пассажир автомашины "Фольксваген Шаран" с различными травмами доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что машинам нанесены механические повреждения.

В настоящее время проводятся мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры в отношении виновных.

Напомним, 3 января более 200 машин столкнулись на трассе в Акмолинской области.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Щучинск | Казахстан 🇰🇿 (@shchuchinsk_life)

Самое читаемое

Наверх