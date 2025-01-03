Более 200 машин начали движение в сторону Астаны в сопровождении патрульных машин полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ранее сообщалось о 95 столкнувшихся авто на трассе "Астана-Петропавловск", а также об огромной пробке на дорогах в Акмолинской области.

В ведомстве отметили, что на месте ЧП находится вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев. В Командном центре продолжает свою работу оперативный штаб.

"Всего в ликвидации последствий массового ДТП задействовано 152 человека и 68 единиц техники. В ходе аварийно-спасательных работ эвакуированы 71 человек, 8 из них дети. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Еще 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска. Отметим, в Акмолинской области продолжают работать пункты обогрева в Макинске, а также сёлах Когам, Жанаталап, Алтынды. В целях разгрузки дорожного участка "Астана-Щучинск" спасатели МЧС Казахстана проводят демонтаж разделительного ограждения. Это мера позволит значительно улучшить движение транспорта, пропустить водителей и продолжить путь под сопровождением сотрудников полиции", — говорится в сообщении.

На участок автодороги "Астана-Щучинск" для транспортировки машин прибыли эвакуаторы.

Напомним, 3 января из-за непогоды закрыты 11 участков трасс в шести регионах страны.

Между тем, скопление авто наблюдается и на участке трассы Темиртау-Астана в Карагандинской области. Образовался затор из 1028 единиц техники, в том числе 350 грузовых и 678 легковых. В Темиртау развернуты два пункта обогрева на базе Дома Культуры и Темиртауского колледжа. Как отмечают в МЧС, водители и пассажиры от эвакуации отказываются. Ориентировочное время открытие дороги 20:00.

В Павлодарской области на закрытых участках трасс Астана-Ерейментау-Шидерты, Кызылорда-Павлодар наблюдается скопление 111 единиц техники: 18 грузовых и 93 легковых.