ДТП с участием пассажирского автобуса, мусоровоза и еще двух авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"Водитель маршрутного автобуса "Iveco" на пересечении улиц Пушкина и Янушкевича, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем "МАЗ". По инерции "МАЗ" столкнулся с автомобилем "Chevrolet Nexia", который впоследствии совершил столкновение с "Chevrolet Cobalt. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отметим, пострадавших нет. Проводится проверка.