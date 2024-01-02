Массовое ДТП произошло на трассе Алматы-Екатеринбург
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сразу семь авто попали в ДТП на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие с участием семи авто произошло 2 января на 1353-1425 км автодороги Алматы-Екатеринбург. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
"Транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", – сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.
Полиция просит жителей и гостей области воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.
Самое читаемое
- "Ты меня преследуешь?": красавица-футболистка обратилась к Бактиеру Зайнутдинову
- Димаш Кудайберген в Акорде исполнил гимн Казахстана
- Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге
- Овнов ждут испытания, Тельцов — любовь, а Водолеев — прибыль: астрологи дали прогноз на 2024 год
- Чтобы не было мучительно больно: как правильно встречать високосный год