Массовое ДТП произошло на трассе Алматы-Екатеринбург

Сразу семь авто попали в ДТП на трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, дорожно-транспортное происшествие с участием семи авто произошло 2 января на 1353-1425 км автодороги Алматы-Екатеринбург. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

"Транспортные средства проехали в сторону Карагандинской области до закрытия дороги из-за ухудшения погодных условий. В районе поселка Ошаганды при нулевой видимости столкнулись с впереди идущими автомашинами", – сообщил командир батальона ПП ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.

Полиция просит жителей и гостей области воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов.