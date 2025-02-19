Водители, пострадавшие в ДТП с участием 95 транспортных средств на трассе Астана – Щучинск, уже получили страховые выплаты по программам добровольного страхования каско, а также в рамках обязательного автострахования, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день общие выплаты от казахстанской страховой компании на сумму 27,8 млн тенге получили восемь автовладельцев.

Как сообщается, всего в страховую компанию поступило девять заявлений от пострадавших в массовом ДТП, из них четыре – по программам каско, пять – по обязательному автострахованию (ОГПО ВТС). Ещё один автовладелец находится в процессе урегулирования – оценка ущерба произведена, ожидается получение полного пакета документов.

Одним из первых выплату в размере 13,5 млн тенге в рамках программы каско от страховой получил владелец автомобиля Hyundai Santa Fe, при этом вина водителя в ДТП не учитывалась, так как данная программа защищает непосредственно автомобиль как объект имущества.

"Первая выплата по программе каско была осуществлена 31 января, то есть прошло менее одного месяца со дня ДТП, что довольно быстро. Нужно отметить, что автомобиль получил очень серьёзные повреждения, а оценка производилась у официального дилера", – дополнили в пресс-службе СК "Евразия".

Ещё одна страховая выплата была осуществлена в рамках обязательного автострахования. Водитель Haval H6, признанный пострадавшим, получил выплату в размере 2 359 200 тенге, или 600 МРП, что является максимальной суммой. Данная выплата не покрывает полностью ущерб в результате ДТП, и оставшаяся часть суммы может быть взыскана пострадавшим с виновника в судебном порядке.

"Максимальная сумма выплаты в обязательном автостраховании ограничена законом, как и стоимость полиса для всех страховых компаний. ОГПО ВТС – базовый страховой полис, необходимый водителям по закону, который фактически защищает не вас, а чужой автомобиль. В случае серьёзного ДТП выплаты может не хватить, поэтому мы рекомендуем водителям обратить внимание на программы каско и получать выплаты независимо от вины", – заключили в страховой компании.

Размер средней выплаты в массовом ДТП по договорам обязательного автострахования составил 1,33 млн тенге, притом что в ряде случаев была осуществлена максимально установленная законом сумма.

Отметим, в рамках обязательного автострахования страхуется не автомобиль страхователя, а ответственность водителя перед третьими лицами, то есть страховая компания виновника ДТП осуществляет выплату водителю, чей автомобиль пострадал.

Напомним, 3 января 95 автомашин стали участниками массового ДТП на трассе Астана – Петропавловск. На дороге образовалась огромная пробка, трасса была перекрыта.

В ликвидации последствий массового ДТП были задействованы 152 человека и 68 единиц техники. Были эвакуированы 71 человек, в том числе 8 детей. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Ещё 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска.

В нацкомпании "КазАвтоЖол" придерживаются мнения, что в массовом ДТП виноваты только водители авто. С их стороны все требования были выполнены.