По факту массового ДТП в Акмолинской области с участием 95 автомашин начато досудебное произоводство, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту ДТП, имевшего место 3 января на дороге Астана – Петропавловск, в районе села Жанаталап, с участием 95 автомобилей из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима начато досудебное производство по статье 345 части 1 УК "Нарушение ПДД участниками дорожного движения, повлекшее по неосторожности вред здоровью средней степени" и статье 353 части 1 "Нарушение действующих на транспорте правил", – сообщает областной департамент полиции.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего ДТП.

Сообщалось, что 3 января 95 автомашин стали участниками массового ДТП на трассе Астана – Петропавловск. На дороге образовалась огромная пробка, трасса была перекрыта.

В ликвидации последствий массового ДТП были задействованы 152 человека и 68 единиц техники. Были эвакуированы 71 человек, в том числе 8 детей. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Ещё 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска.

В нацкомпании "КазАвтоЖол" придерживаются мнения, что в массовом ДТП виноваты только водители авто. С их стороны все требования были выполнены.