Новый год в Казахстане начался с массового ДТП: 3 января в 13.28 часов на 104 километре трассы Астана – Щучинск в районе села Жанаталап сразу 95 автомобилей столкнулись друг с другом. Мнения о причинах этой катастрофы разделились: одни обвиняют дорожную службу, а другие - самих водителей. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, кто же всё-таки несёт ответственность за массовое ДТП.

Сработали слаженно и быстро

Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров в тот злополучный день оказался на этой самой трассе. Правда, его автомобиль не пострадал.

"Мы простояли на дороге около трех часов. Машина не пострадала. Там была очень большая пробка. И спереди, и сзади нас были ДТП. Но люди показали свою сознательность. Мы все помогали тем, кто пострадал. Там были женщины, дети. Мы им всем помогали вместе. И вообще я считаю, что наши граждане очень сознательные. У всех была только одна мысль – помочь тем, кто пострадал", - рассказал народный избранник.

Более того, он считает, что в этой ситуации хорошую работу показали и полиция, и служба ЧС, и скорая помощь.

"Они сработали быстро и эффективно. Полиция следила за тем, чтобы был порядок, ЧС и скорая помощь помогали людям. Мне кажется, именно в такой период они показали свою эффективность", - отметил Ерлан Саиров.

При этом мажилисмен считает, что причиной массовой аварии могла стать неосмотрительность дорожных служб.

"Только платная дорога "Астана – Боровое" дает ежегодно 50 миллиардов тенге ҚазАвтоЖолу. Там не было насыпи соли, не было насыпи песка, противогололедных мероприятий не было. Вот это основная причина. Когда было штормовое предупреждение, почему-то всех пускали. Мы-то думали, что дорога открыта. Когда есть штормовое предупреждение, ҚазАвтоЖол должен следить за тем, чтобы ни один автотранспорт не прошел через шлагбаумы. Вот самый важный момент", - отметил парламентарий.

Саиров выразил мнение, что ДТП является страховым случаем и необходимо работать со страховыми компаниями.

Жительница Астаны Зарина Ахмедьярова также оказалась в тот день на этой трассе. Она выехала с супругом из Борового в столицу к 12 часам. О том, что дорогу закрыли, они узнали только на посту ДПС. Девушка говорит, что никаких предупреждающих SMS не приходило, а погода стояла относительно спокойная.

"Погода была обычная, чуть ветрено. Мы даже не поняли, почему закрыта дорога. Я уверена, что если бы всех выпускали с утра, проблем не было", - говорит Зарина.

Супруги решили вернуться в Боровое и пообедать в местном кафе. Это решение спасло их от массовой аварии.

При этом девушка считает, что претензии к ҚазАвтоЖолу не обоснованы.

"Дорога была чистая, думаю, что тут сыграла роль неопытность водителей и скученность. Ехали плотно друг к другу, так как выехали одновременно. Скорее всего, попали в "перемет". Для неопытного водителя сложно понять, что это, и сложно вырулить аккуратно", - говорит она.

Нет претензий и к другим службам.

"В целом спасатели оперативно приехали, быстро приняли решение разрезать ограждение. Было много скорых, специализированных машин. Нас всю дорогу сопровождали полицейские, им только огромная благодарность", - сказала Зарина Ахмедьярова.

Страховой случай

Мы обратились за комментариями в несколько страховых компаний. Пока ни одна из них не может дать конкретного ответа, кто виноват. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно долго разбираться.

К примеру, в страховую компанию "НСК" на сегодняшний день обратились лишь несколько автовладельцев, пострадавших в том ДТП, в компанию Freedom Insurance пока заявлений не поступало.

После поступления заявлений страховщики приступят к урегулированию страховых случаев в соответствии с требованиями законодательства и условиями страховых контрактов.

К слову, виновных и степень их вины в результате ДТП будут устанавливать органы дорожной полиции и судебные органы. Они рассмотрят все обстоятельства случившегося. В зависимости от того, в отношении кого будет возбуждено административное производство, будут установлены виновные.

"Не исключено, что будет возбуждено несколько административных производств в связи со сложностью ДТП. После принятия соответствующих решений уполномоченных органов страховщики будут рассматривать вопросы о страховых выплатах", - подчеркнули специалисты Freedom Insurance.

Кто заплатит за повреждение 95-ти автомобилей?

В компании Freedom Insurance отметили, что пострадавшие получат выплаты в том в случае, если факт ДТП будет надлежащим образом зафиксирован участниками ДТП, дорожной полицией, установлены виновные, а в случае несогласия участников ДТП - по решению суда.

Происшествие должно соответствовать условиям заключенных ими страховых договоров.

При этом страховщики отметили, что если в момент выезда с территории города на трассу был запрет на выезд со стороны ҚазАвтоЖола, то организация не понесет ответственности за случившееся.

"Если же официального запрета на выезд со стороны ҚазАвтоЖола не было, могут быть основания для предъявления требований в регрессном порядке к ҚазАвтоЖолу. В этом случае вопрос удовлетворения таких требований будут решать судебные органы, если страховые организации после осуществления страховых выплат либо сами пострадавшие автовладельцы обратятся к ним", - уточнили в Freedom Insurance.

В свою очередь в АО "НК "ҚазАвтоЖол" сообщили, что выяснять, кто виноват в аварии, будет полиция. Сами же они придерживаются мнения, что в массовом ДТП виноваты только водители. С их стороны все требования были выполнены.

"Работа по содержанию дорог ведется круглосуточно. Когда сопровождаем колонну, мы вперед пускаем спецтехнику, чтобы она обеспечила чистую дорогу", - подчеркнул официальный представитель НК "КазАвтоЖол" Сакен Дилдахмет.

Наказание за "игнор" штормового предупреждения

Как выяснилось, законодательство не предусматривает правовой ответственности за игнорирование штормового предупреждения, если речь идет о личных поездках автовладельцев. Тут может идти речь о рисках, которые автовладелец добровольно берет на себя.

В компании Freedom Insurance отметили, что игнорирование подобных предупреждений со стороны автоперевозчиков, иных юридических лиц, приведшее к моральному, физическому и материальному ущербу, может быть квалифицировано как халатность, однако решение об этом может принять только суд.

Расследование ведется

Тем временем в полиции рассказал о проводимой работе по установлению виновных лиц в массовом ДТП на трассе Астана – Щучинск. По словам первого заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области Серика Абуталипова, уже начато досудебное расследование.

"В тот день в 7 утра из-за сильной метели трассу закрыли. Ближе к обеду "КазАвтоЖол" принял решение открыть дорогу. Полиция организовала сопровождение. Из-за несоблюдения некоторыми водителями дистанции и скоростного режима имело место массовое ДТП. Сейчас начато досудебное производство по статье 345 части 1 Уголовного кодекса "Нарушение ПДД участниками дорожного движения, повлекшее по неосторожности вред здоровью средней степени" и статье 353 части 1 Уголовного кодекса "Нарушение действующих на транспорте правил". В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются", - сказал Серик Абуталипов.

По его словам, все 95 автомобилей уже доставлены в Астану.

Согласно статистике ДП, на этой трассе с начала года за несоблюдение скоростного режима в автоматической системе зарегистрировано 838 владельцев авто. Двое из них привлечены к административной ответственности.

Также Серик Абуталипов отметил, что на трассе "Астана – Щучинск", которая относится к первому классу, существует установленный скоростной режим. Его нельзя уменьшать ниже 140 километров в час.

Он считает, что в первую очередь водители должны самостоятельно соблюдать правила поведения на дорогах. Нельзя выезжать в дальнюю дорогу в метель и гололед. Нужно дождаться улучшения погоды. При движении в колонне нужно придерживаться рекомендаций полиции.

"Перед тем, как выдвинуться колонной в сторону Астаны, мы переговорили с каждым водителем по отдельности. Поставили перед ними требование – не превышать скорость 40 км в час. Некоторые водители не прислушались к нам, поспешили вперед, в результате чего и случилась эта авария", - отметил полицейский.

С начала года полиция уже оказала помощь примерно 10 тысячам автомобилей на трассах "Астана – Караганды", "Астана – Павлодар", "Астана – Кокшетау", "Астана – Щучинск". Последняя колонна, которую сопровождали акмолинские полицейские, состояла из 5 176 машин. Сопровождение длилось с 12 дня до 12 ночи.