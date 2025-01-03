По состоянию на 21:00 3 января из ДТП на трассе Астана-Петропавловск извлечены 85 автомобилей из 95, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"На месте аварии остаются ещё 10 авто. Служба эвакуации занимается вывозом оставшихся автомобилей. Задействовано 34 единиц спецтехники и 20 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Дорожные службы проводят работы по ликвидации последствий ДТП, включая очистку от мусора и снега.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Эвакированных с дороги пассажиров разместили в пунктах обогрева. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.

К этому часу закрытыми остаются восемь участков республиканских трасс в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы. Казахстанцы, которые не смогли выехать до пункта назначения из-за закрытых трасс, пересели на поезда.

С мест массовых заторов в сопровождении полицейских выехали сотни автомобилей. Со стороны Карагандинской области скопилась тысяча машин, их также, разделив на кологнны, сопровождают полицейские.