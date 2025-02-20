Массовая забастовка парализует работу общественного транспорта в Германии
Серьёзные сбои возможны в работе метро, автобусов и трамваев.
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Профсоюз работников сферы услуг Verdi объявил масштабную забастовку в шести федеральных землях Германии, которая пройдет в пятницу, 21 февраля, и затронет общественный транспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.
Как сообщили в Verdi, акция направлена на поддержку требований по повышению зарплат для сотрудников государственного сектора. Забастовка охватит земли Баден-Вюртемберг, Бремен, Гессен, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалию и Рейнланд-Пфальц.
Тарифные переговоры между профсоюзами и работодателями пока не принесли результатов. Представители Verdi требуют повышения зарплаты на 8% или минимум на 350 евро в месяц. Однако работодатели пока не представили встречных предложений.
"Положение работников общественного транспорта крайне проблематичное. Сотрудников слишком мало, поэтому нагрузка постоянно раст`т", — заявила заместитель председателя Verdi Кристина Беле.
Кроме того, в забастовке примут участие работники общественного транспорта Берлина. Профсоюз объявил, что сотрудники Берлинского транспортного предприятия выйдут на двухдневную забастовку завтра и послезавтра. Это приведет к серьёзным сбоям в работе метро, автобусов и трамваев немецкой столицы.
Следующий раунд переговоров между профсоюзами и властями пройдет с 14 по 16 марта в Потсдаме. До этого момента возможны новые забастовки, если стороны не достигнут компромисса.
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