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  • Массовая стрельба произошла в гей-клубе в США. Погибли пять человек
Twitter Сегодня, 21:03
71
Сегодня, 21:03
71
Фото: Twitter

Массовая стрельба произошла в гей-клубе в США. Погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате массовой стрельбы в ночном гей-клубе в американском штате Колорадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Инцидент произошёл в заведении Club Q в Колорадо-Спрингс. На место происшествия прибыло 11 машин скорой помощи.

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе также получил ранения и сейчас находится в больнице под охраной.

"На данный момент подозреваемый проходит лечение, но находится под стражей", — сказала лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро. 

Полиция выясняет причины случившегося.

Видео: t.me/rt_russian
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#мировые новости #Стрельба #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:03
71
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