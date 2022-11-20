Массовая стрельба произошла в гей-клубе в США. Погибли пять человек

Фото: Twitter

По меньшей мере пять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате массовой стрельбы в ночном гей-клубе в американском штате Колорадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Инцидент произошёл в заведении Club Q в Колорадо-Спрингс. На место происшествия прибыло 11 машин скорой помощи.

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе также получил ранения и сейчас находится в больнице под охраной.

"На данный момент подозреваемый проходит лечение, но находится под стражей", — сказала лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро.

Полиция выясняет причины случившегося.