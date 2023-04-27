Массовая стерилизация бродячих животных едва не привела к гибели собак в Актобе

Фото: astanatv.kz

Из-за массовой стерилизации едва не погибли собаки в Актобе. Обессиленных, с загнивающими швами питомцев привезли местным зооактивистам. Они возмущены: государство выделяет на эти цели миллионы, но псам лучше не стало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Зоозащитники провели расследование и выяснили, что стерилизация бродячих псов проводилась с многочисленными нарушениями.

Умирающее животное заметили неравнодушные люди, они же опубликовали ужасающие фото в соцсетях. Оказалось, что собака была недавно стерилизована специальными службами. Но на животе не сняли швы, и они уже стали нарывать. Позже с такими же симптомами обнаружилась ещё одна собака. Активисты забрали псов и развили бурную деятельность.

"Осмотрены ветеринарным врачом, потом уже было выдано заключение о всех нарушениях, с которыми проводилась стерилизация. Внутренний шов был сделан шёлковыми нитями, хотя данные манипуляции делаются исключительно саморассасывающейся нитью, были множественные спайки кишечника, мочевого пузыря, развился уже перитонит, то есть пошло загноение", - рассказала зооактивист Ирина Ченцова.

Под опекой волонтёров хвостатые почти месяц. Кроме жутких нарывов на месте надреза оказалось, что бирки стерилизованным собакам тоже устанавливали без соблюдения норм стерильности.

"У неё здесь бирка была, мы как увидели, что гниёт, с дочкой всё отрезали. Вот такой набалдажник резиновый тяжёлый, как попало! Это ужасно! Если вы ставите, ну пусть тяжёлое, ладно, не подбирали, вы её хорошо продезинфицируйте, ушко протрите хлоргексидином", - возмущена зооактивист Фатима Давлетова.

Зоозащитники подозревают, что собак отпустили сразу же после стерилизации, хотя по правилам, животные должны находиться над наблюдением ветеринаров. Они написали обращения на имя акима города, в природоохранную прокуратуру и областное управление ветеринарии. В последнем заверили: процедура по стерилизации уже отработана, животных сразу же после операции никто не отпускает. Самки находятся в питомнике под наблюдением врачей до двух недель, самцы - восемь дней. После снимают наружные швы и отпускают на волю. Что касается этих случаев, то за животными просто недоглядели.

"Шёлковые пряди, не кетгут. Кетгут рассасывается, а швы через определённое время снимать надо, смотреть, если рана нормальная, надо вытаскивать. Видимо, со швами она убежала. Ветеринарному врачу дали первый раз предупреждение, за второй случай его наказали, дали административный штраф, по-моему 100 МРП", - сообщил замруководителя Управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

Массовую стерилизацию бродячих собак начали в Актобе в конце минувшего года. Собак отлавливают, проводят стерилизацию, прививают от бешенства, помечают бирками и отпускают на волю. За пять месяцев в регионе прооперировали и привили почти полторы тысячи мохнатых бродяг. В этом году на работы выделили более 220 миллионов тенге.