Массовая гибель рыб в Ботаническом саду Астаны возмутила горожан
Массовый мор рыбы в Ботаническом саду: горожане возмущены.
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В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирован массовый мор рыбы в водоёме Ботанического сада столицы, что вызвало бурную реакцию горожан, передаёт BaigeNews.kz.
В описании к видео говорится: "Рыбки умерли", а кадры быстро стали вирусными.
Мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что ситуация была предсказуема, так как водоём в Ботаническом саду неглубокий, а ледяная корка, покрывающая воду, ограничивает поступление кислорода.
"Чтобы рыбы не умерли, необходимо было делать проруби, чтобы поступал кислород", — отмечают комментаторы.
Другие пользователи предложили альтернативные решения проблемы.
"Надо устья делать, и разрешить ловить рыбу, как было раньше. Водоём грязный, а раки исчезли. Такого раньше никогда не было", — написали они.
Однако третьи выразили беспокойство по поводу отношения к природе в стране.
"Отношение к природе и животным в Казахстане просто ужасное", — написано в одном из комментариев.
Некоторые даже предложили штрафовать государство за такие инциденты.
Акимат города ответил на ситуацию, отметив, что водоём был изначально создан для технических нужд — орошения зелёных насаждений и работы фонтана.
"Его конструкция не предусматривала обитание рыб", — пояснили в акимате.
Скорее всего, рыбы могли попасть в водоём с водой из канала "Нура", используемого для наполнения водоёма. Хотя на проходе между каналом и водоёмом есть защитная сетка, в отдельных случаях мелкие рыбы или икра могли пройти через ячейки сетки.
В 2022 году предпринимались попытки бурить отверстия в льду, чтобы сохранить водные биоресурсы, но из-за искусственного происхождения водоёма и его малой глубины этот метод оказался неэффективным.
На данный момент акимат района "Есиль" приступил к очистке водоёма от рыб и органических остатков.
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