В социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирован массовый мор рыбы в водоёме Ботанического сада столицы, что вызвало бурную реакцию горожан, передаёт BaigeNews.kz.

В описании к видео говорится: "Рыбки умерли", а кадры быстро стали вирусными.

Мнения пользователей разделились. Некоторые считают, что ситуация была предсказуема, так как водоём в Ботаническом саду неглубокий, а ледяная корка, покрывающая воду, ограничивает поступление кислорода.

"Чтобы рыбы не умерли, необходимо было делать проруби, чтобы поступал кислород", — отмечают комментаторы.

Другие пользователи предложили альтернативные решения проблемы.

"Надо устья делать, и разрешить ловить рыбу, как было раньше. Водоём грязный, а раки исчезли. Такого раньше никогда не было", — написали они.

Однако третьи выразили беспокойство по поводу отношения к природе в стране.

"Отношение к природе и животным в Казахстане просто ужасное", — написано в одном из комментариев.

Некоторые даже предложили штрафовать государство за такие инциденты.

Акимат города ответил на ситуацию, отметив, что водоём был изначально создан для технических нужд — орошения зелёных насаждений и работы фонтана.

"Его конструкция не предусматривала обитание рыб", — пояснили в акимате.

Скорее всего, рыбы могли попасть в водоём с водой из канала "Нура", используемого для наполнения водоёма. Хотя на проходе между каналом и водоёмом есть защитная сетка, в отдельных случаях мелкие рыбы или икра могли пройти через ячейки сетки.

В 2022 году предпринимались попытки бурить отверстия в льду, чтобы сохранить водные биоресурсы, но из-за искусственного происхождения водоёма и его малой глубины этот метод оказался неэффективным.

На данный момент акимат района "Есиль" приступил к очистке водоёма от рыб и органических остатков.