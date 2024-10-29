Массовая гибель каспийского тюленя: что известно учёным

На берегу Каспийского моря группа казахстанских учёных проводит исследования, направленные на выяснение причин массовой гибели краснокнижного тюленя. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, какие именно работы проводятся на сегодняшний день и когда будут результаты.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова находится на берегу Каспийского моря с 25 сентября и уже больше месяца мониторит участок между селом Баутино и Форт-Шевченко. Ведь именно на этом участке ежегодно повторяется массовая гибель краснокнижного животного.

Первые туши каспийского тюленя начали выходить на берег с 24 октября благодаря ветру северо-западного направления. На данный момент учёные насчитали 151 особь тюленя.

"В местах обнаружения тюленей ставим GPS-точки, фотографируем и берём линейные измерения. После оценивается общий внешний вид тюленей. Смотрим, есть ли какие-то механические повреждения или особенности на теле обнаруженного трупа. Затем, исходя от состояния и стадии разложения, берём необходимые пробы", - сказала Жазира Сыдыкова.

По словам учёного, анализы можно отобрать только у свежих особей. Однако практически все туши находятся на 3-4 стадии разложения.

"Даже недавно выброшенные туши не всегда подходят для исследований, так как внутренние органы часто оказываются непригодными для анализа", - пояснила Сыдыкова.

Помимо гистологических проб, берутся клыки и когти для определения возраста.

В целом, специалист отмечает, что мёртвые тюлени не имеют признаков истощения или механических повреждений. При этом со слов учёного, большинстов погибших самок были беременными, что подчеркивает серьезность ситуации.

По словам Сыдыковой, результаты анализов будут готовы не раньше 1,5-2 месяцев.

"На данный момент идет сбор материалов. О причине мы можем говорить после лабораторных исследований. Это может занять 1,5-2 месяца, потому что проведение гистологических исследований в лабораторных условиях имеет определенные сроки. Также после получения гистологических срезов надо описывать их и подготовить отчет", - сказала Жазира Сыдыкова.

На месте массовой гибели каспийского тюленя также работают специалисты Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER).

Сотрудники CAIER отбирают образцы усов, клыков, когтей и жира погибших краснокнижных животных.

"Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей. Полученные образцы будут направлены для дальнейшего изучения в лабораторию CAIER", - пояснила эколог, основатель CAIER Асель Тасмагамбетова.

Из-за чего гибнут каспийские тюлени?

Согласно данным Центрально-Азиатского института экологических исследований, популяция каспийского тюленя за последние 100 лет сократилась на 90%. На данный момент их численность составляет около 100 тысяч особей по всему Каспийскому морю, и этот показатель продолжает снижаться. Ученые говорят, что сокращение популяции этого животного в будущем может привести к полному исчезновению вида. Значительная часть традиционных мест обитания эндемика сегодня сильно загрязнена вследствие развития нефтедобывающего производства в акватории Каспийского моря.

В казахстанском институте гидробиологии и экологии отмечают, что массовая гибель тюленя, как правило, случается из-за загрязнения Каспия химикатами.

"Ранее гибель тюленя мы наблюдали только весной. Начиная с 2022 года, пошло обнаружение мертвых тюленей и осенью. Гистологическое исследование прошлого года показало, что причиной гибели тюленей стали поллютанты. В воде может накапливаться множество разных химических соединений. Они ухудшают общее состояние организма, снижают иммунитет. Это может привести к смерти животных", - сказала Жазира Сыдыкова.

Местный блогер Азамат Сарсенбаев также указывает на сочетание факторов, ведущих к гибели тюленей.

"Скорее всего, из-за обмеления оголяется дно Каспийского моря. Во время сильных штормов, к сожалению, тюлени сильно ударяются об камни и умирают. Не стоит исключать, что из-за загрязнения воды у них падает иммунитет, они слабеют и не могут противостоять сильным волнам. Ну, и в основном еще и браконьерские сети. Они попадаются в сети, умирают, а браконьеры, когда обнаруживают их, просто скидывают в море, чтобы не иметь никаких проблем. В общем, все эти факторы в совокупности проявляются уничтожением, можно сказать, гибелью тюленей", - сказал Сарсенбаев.

Как отметили в CAIER, последствия массового мора в 2022 году ощутились сразу: за 2 года в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя не поступил на лечение ни один тюлень, поступали сообщение только об обнаружении мертвых животных.

"Гибель животных не прекращается и по сей день, и грозит существованию всей популяции. Проблема носит международный характер", - сказала эколог Асель Тасмагамбетова.

Напомним, что 24-26 октября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружены более 150 мертвых каспийских тюленей.