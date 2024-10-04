Массовая драка в Талгаре: видео задержания подозреваемых появилось в Сети

Сегодня, 21:55
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baigenews.kz Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: baigenews.kz

16-летний подросток умер после драки в Талгаре. Видео задержания подозреваемых показали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.  

Перепалка, переросшая в потасовку, произошла в ночь на 4 октября.

"В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Алматинской области.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl)

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