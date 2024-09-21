Массовая драка студентов попала на видео в Каскелене

Очевидцы сняли на видео массовую драку молодёжи в Каскелене Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео разлетелось по соцсетям. Автор ролика сообщил, что инцидент имел место 20 сентября в районе садика "Айголек", затем потасовка переместилась в ближайший двор.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий между молодыми людьми, имевший место 20 сентября в городе Каскелен Карасайского района. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.