  • 21 Сентября, 17:41
  • BAIGENEWS

Массовая драка студентов попала на видео в Каскелене

Сегодня, 16:37
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скриншот с видео Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: скриншот с видео

Очевидцы сняли на видео массовую драку молодёжи в Каскелене Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео разлетелось по соцсетям. Автор ролика сообщил, что инцидент имел место 20 сентября в районе садика "Айголек", затем потасовка переместилась в ближайший двор.

 
 
 
 
 
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Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий между молодыми людьми, имевший место 20 сентября в городе Каскелен Карасайского района. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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