Массовая драка студентов попала на видео в Каскелене
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Очевидцы сняли на видео массовую драку молодёжи в Каскелене Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Видео разлетелось по соцсетям. Автор ролика сообщил, что инцидент имел место 20 сентября в районе садика "Айголек", затем потасовка переместилась в ближайший двор.
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Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт хулиганских действий между молодыми людьми, имевший место 20 сентября в городе Каскелен Карасайского района. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении.
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