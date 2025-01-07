Массовая драка со смертельным исходом произошла в селе Жанаауыл Курмангазинского района Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Трагедия произошла около 05:00 29 декабря. В ходе массовой драки застрелен молодой мужчина.

Департамент полиции Атырауской области сообщил, что по подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Кроме того, с различными телесными повреждениями в районную больницу доставлены двое мужчин в возрасте 20 и 33 лет. В рамках расследования задержаны семеро подозреваемых, причастных к инциденту. Остальные детали происшествия и ход следствия пока не разглашаются.

По словам местных жителей, в ауле Жанаауыл два года назад открылся бар, который часто посещали жители соседних сёл. Жители сетуют, что в Жанаауыле часто происходили конфликты между местной молодёжью и приезжими из Сафоновки. Нередно эти разборки перерастали в драки.

В тот злополучный день, по словам местных жителей, около сорока парней из Сафона приехали на трёх машинах в Жанаауыл. Конфликт произошёл между ними и девятью местными жителями. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой погиб 29-летний житель Сафона.