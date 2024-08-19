  • 20 Августа, 06:00
  • BAIGENEWS

Массовая драка произошла перед рестобаром в Караганде

Вчера, 23:15
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:15
Вчера, 23:15
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Караганде перед одним из известных рестобаров произошла массовая драка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Проживающие в ближайших домах сняли на видео драку, в которой приняли участие не менее десяти человек.

"По данному факту начато досудебное расследование. Все участники инцидента установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", – сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Причина возникновения конфликта не сообщается.

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