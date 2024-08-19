Массовая драка произошла перед рестобаром в Караганде
Вчера, 23:15
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Вчера, 23:15Вчера, 23:15
369Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Караганде перед одним из известных рестобаров произошла массовая драка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Проживающие в ближайших домах сняли на видео драку, в которой приняли участие не менее десяти человек.
"По данному факту начато досудебное расследование. Все участники инцидента установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", – сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Причина возникновения конфликта не сообщается.
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