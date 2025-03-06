Массовая драка подростков с убийством в Актобе: дело направили в суд
Прокуратура составила обвинительный акт.
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Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка в специализированный межрайонный суд по уголовным делам для рассмотрения по существу, передаёт BaigeNews.kz.
В конце мая прошлого года на окраине города, в районе скотного рынка, между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.
В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний погиб.
По данным следствия, погибшего сбили на машине и нанесли ему множество ножевых ранений.
В тот же день Департаментом полиции области по статье УК РК об убийстве начато досудебное расследование. Прокуратура взяла дело на контроль. Стражи порядка задержали и водворили в ИВС 10 человек, причастных к преступлению.
Суд оставил их под стражей.
По результатам следствия уголовное дело поступило в прокуратуру с отчетом следователя о завершении досудебного расследования.
26 февраля прокуратурой был составлен обвинительный акт, дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения.
Днем ранее мы писали о том, что в Актобе начался суд по делу о гибели девятиклассника из села Копа Темирского района.
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