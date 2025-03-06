  • 6 Марта, 18:32
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Массовая драка подростков с убийством в Актобе: дело направили в суд

Прокуратура составила обвинительный акт.

Сегодня, 17:34
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: Pixabay

Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка в специализированный межрайонный суд по уголовным делам для рассмотрения по существу, передаёт BaigeNews.kz.
 
В конце мая прошлого года на окраине города, в районе скотного рынка, между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.
 
В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний погиб.
 
По данным следствия, погибшего сбили на машине и нанесли ему множество ножевых ранений.
 
В тот же день Департаментом полиции области по статье УК РК об убийстве начато досудебное расследование. Прокуратура взяла дело на контроль. Стражи порядка задержали и водворили в ИВС 10 человек, причастных к преступлению.

Суд оставил их под стражей.
 
По результатам следствия уголовное дело поступило в прокуратуру с отчетом следователя о завершении досудебного расследования.
 
26 февраля прокуратурой был составлен обвинительный акт, дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения.

Днем ранее мы писали о том, что в Актобе начался суд по делу о гибели девятиклассника из села Копа Темирского района.

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