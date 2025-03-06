Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка в специализированный межрайонный суд по уголовным делам для рассмотрения по существу, передаёт BaigeNews.kz.



В конце мая прошлого года на окраине города, в районе скотного рынка, между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.



В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний погиб.



По данным следствия, погибшего сбили на машине и нанесли ему множество ножевых ранений.



В тот же день Департаментом полиции области по статье УК РК об убийстве начато досудебное расследование. Прокуратура взяла дело на контроль. Стражи порядка задержали и водворили в ИВС 10 человек, причастных к преступлению.

Суд оставил их под стражей.



По результатам следствия уголовное дело поступило в прокуратуру с отчетом следователя о завершении досудебного расследования.



26 февраля прокуратурой был составлен обвинительный акт, дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения.

Днем ранее мы писали о том, что в Актобе начался суд по делу о гибели девятиклассника из села Копа Темирского района.