Массовая драка подростков попала на видео в Туркестанской области

Словесная перепалка переросла в массовую драку в Туркестанской области. Шокирующий инцидент произошел в Келесском районе. Видео с места потасовки вмиг облетело социальные сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

На кадрах несколько школьников жестоко избивают друг друга. Ученицы пытаются разнять их. В этот момент один из участников драки пинает оппонента в лицо. После сильного удара он падает на землю. Находившиеся рядом школьницы пытаются оказать помощь.

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На жестокую драку отреагировали полицейские. В пресс-службе управления полиции Келесского района рассказали, что об инциденте сообщили очевидцы. Выяснилось, что между двумя учениками старших классов одной из школ Келесского района произошла словесная ссора. Один из них позвал знакомого ученика старших классов соседней школы, который нанёс удар ученику. Пострадавший одинадцитиклассник попал с травмами в больницу.