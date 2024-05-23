Массовая драка кадетов в Павлодаре: детский омбудсмен прокомментировала инцидент

Конфликт среди учеников павлодарской школы-интернат произошел в кабинете учебного заведения. В Instagram появилось кадры инцидента, снятые на камеру видеонаблюдения. В ролике видно, что парни в камуфляжной форме забегают в класс и набрасываются на других учеников, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Ситуацию прокомментировала уполномоченная по правам детей региона Наталья Покидова. Отмечается, что конфликт случился 16 мая после 20.00 часов. Ученики 11 класса вбежали в класс, в котором находились кадеты курсом младше, и устроили драку.

"Драка длилась около 30 секунд. Руководителем школы была вызвана полиция и скорая помощь. Трое детей 10 класса получили телесные повреждения", - рассказала Наталья Покидова.

По информации управления здравоохранения, двое детей после доставления в больницу были направлены домой на амбулаторное лечение. Одного кадета с переломом скуловой кости и сотрясением мозга госпитализировали. По данным полиции региона, начато расследование по статье "Хулиганство".

"Обстоятельства и причины выясняются, назначены экспертизы. Проводятся следственные действия. Все участники конфликта доставлены в отдел полиции. В настоящее время роль каждого из них устанавливается, после чего их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Также начато расследование в отношении директора школы за допущенную халатность", - сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Десткий омбудсмен области также сообщила, что с учениками ею была проведена встреча, в ходе коотрой выясниалсь причина конфликта.

"Было установлено, что ранее была словесная перепалка между двумя классами. 10 класс не уступив 11 классу, в результате словесной перепалки и недопонимания конфликт перерос в драку. 21 мая по данному факту проведен внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится комплексная проверка воспитательной работы. Мониторинг деятельности психологической службы", - отметила уполномоченная по правам детей региона Наталья Покидова.

По словам Покидовой, после завершения всех расследований и проверок по администрации школы и участникам конфликта будут приняты меры.