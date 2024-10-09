Масштабный степной пожар в Казахстане: что известно к этому часу

В Каркаралинском районе ситуация стабильная, новые очаги горения не обнаружены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области. Идёт окарауливание мест пожара. Уточняется площадь горения.

"В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, ДП, ВЧ МЧС, Кувское хозяйство по охране лесов и животного мира, Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира, Карагандинский государственный национальный природный парк – в целом 306 человек и 37 единиц техники. Во время борьбы с огнём сделано 62 сброса воды общим объёмом 112 кубометров", - говорится в сообщении.

Отметим, спасатели продолжают следить за ситуацией и делают всё возможное для скорейшего завершения ликвидации пожара.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области по ситуации на 8 октября рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов.