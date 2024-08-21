Масштабный сбой произошёл в Telegram и WhatsАpp
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
121Фото: baigenews.kz
В нескольких странах произошёл сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. На отсутствие связи пожаловались жители Казахстана, России, Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.
Граждане не могли получать и отправлять сообщения как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров.
В России сбой назвали самым масштабным за последний год. Лёг даже сервис для проверки сбоев Сбой.рф.
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