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Масштабный сбой произошёл в Telegram и WhatsАpp

Сегодня, 17:05
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baigenews.kz Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: baigenews.kz

В нескольких странах произошёл сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. На отсутствие связи пожаловались жители Казахстана, России, Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

Граждане не могли получать и отправлять сообщения как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров.

В России сбой назвали самым масштабным за последний год. Лёг даже сервис для проверки сбоев Сбой.рф.

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