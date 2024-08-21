Масштабный сбой произошёл в Telegram и WhatsАpp

В нескольких странах произошёл сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. На отсутствие связи пожаловались жители Казахстана, России, Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

Граждане не могли получать и отправлять сообщения как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров.

В России сбой назвали самым масштабным за последний год. Лёг даже сервис для проверки сбоев Сбой.рф.