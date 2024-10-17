Масштабный пожар в элитном жилом доме вспыхнул в Алматы (ВИДЕО)

Пожар в элитном жилом комплексе "Престиж-Алатау" в Алматы охватил площадь в 350 кв.м, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"Происходит горение квартиры на 7-ом этаже с переходом на кровлю (мансарды) и потолочного перекрытия дома на предварительной площади 350 кв.м., производится дополнительная разведка на наличие людей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили что пожар повышенного ранга.

"На месте находятся 25 пожарных и 6 единиц техники, дополнительно следуют силы и средства. Работают с соблюдением ТБ, угроза обрушение конструкций", - добавили в МЧС.

В 13:25 достигнута локализация пожара.