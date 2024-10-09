Масштабный пожар в Казахстане: информация о состоянии пострадавших спасателей

В ходе тушения степного пожара в с.Шөптікөл Каркаралинского района пострадали 5 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

"Состояние четверых пациентов оценивается как стабильное. Состояние пятого пациента тяжелой степени тяжести (35% ожога) и он находится в реанимации. Всем пострадавшим в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области по ситуации на 8 октября рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов.