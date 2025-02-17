  • 17 Февраля, 16:23
  • BAIGENEWS

Масштабные задачи поставлены перед новым акимом области Абай

На встрече с активом области Премьер-министр поблагодарил Нурлана Уранхаева за внесенный вклад в развитие региона.

Сегодня, 15:48
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер Олжас Бектенов представил нового акима области - Берика Уали, передаёт BaigeNews.kz 

Отмечено, что перед руководством региона Президентом поставлены масштабные задачи по социально-экономическому развитию с упором на диверсификацию экономики и улучшение инвестиционного климата. Особое внимание необходимо уделить сфере туризма с раскрытием потенциала озера Алаколь, исторических и культурных мест региона.

Область Абай граничит с Россией и Китаем и является узлом международной транзитной торговли, в связи с чем необходимо максимально использовать имеющийся транзитный потенциал. Поручено держать на контроле вопросы реализации важных инфраструктурных проектов по строительству железной дороги в направлении Аягоз-Тачэн и сухого порта "Бахты".

Также подчеркнута важность развития переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения региона качественными и доступными продуктами питания.

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