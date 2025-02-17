Масштабные задачи поставлены перед новым акимом области Абай
На встрече с активом области Премьер-министр поблагодарил Нурлана Уранхаева за внесенный вклад в развитие региона.
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Премьер Олжас Бектенов представил нового акима области - Берика Уали, передаёт BaigeNews.kz
Отмечено, что перед руководством региона Президентом поставлены масштабные задачи по социально-экономическому развитию с упором на диверсификацию экономики и улучшение инвестиционного климата. Особое внимание необходимо уделить сфере туризма с раскрытием потенциала озера Алаколь, исторических и культурных мест региона.
Область Абай граничит с Россией и Китаем и является узлом международной транзитной торговли, в связи с чем необходимо максимально использовать имеющийся транзитный потенциал. Поручено держать на контроле вопросы реализации важных инфраструктурных проектов по строительству железной дороги в направлении Аягоз-Тачэн и сухого порта "Бахты".
Также подчеркнута важность развития переработки сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения региона качественными и доступными продуктами питания.
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