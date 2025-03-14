В Казахстане активно готовятся к паводкам: в рамках подготовительных работ очищено, расширено и углублено 239 километров русел рек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК. Это включает в себя 27,4 км на реке Иртыш, 73,7 км на реке Кигач, 1,1 км на реке Нура, 51,5 км на реке Жайык и 85,5 км на реке Жем. Эти меры направлены на минимизацию риска затоплений и улучшение управления водными ресурсами.

Согласно принятому в прошлом году плану по санации рек и озер, до 2027 года в 10 областях страны предстоят работы по очистке 51 реки и одного озера, общая протяженность которых составит 815 километров.

Кроме того, важным этапом подготовки стало проведение механической очистки 1147 километров каналов и ремонт 230 гидротехнических сооружений под эгидой "Казводхоза". Эти работы способствуют улучшению инфраструктуры водоснабжения и снижению риска повреждений от весенних паводков.

Особое внимание уделено водохранилищам: впервые за 36 лет была проведена комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища, а Кировское водохранилище в Западно-Казахстанской области было отремонтировано после 58 лет эксплуатации. Это знаковые события в обеспечении водной безопасности региона.