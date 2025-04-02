В Восточно-Казахстанской области активно продолжаются противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz. Военнослужащие войсковой части 68303 имени К.Кайсенова МЧС РК, прибывшие в район Алтай, неустанно трудятся над подготовкой региона к паводкам.

На данный момент в городах Алтай и соседних поселках — Зубовск, Тургусун, Малеевск, Быково, Богатырево, Соловьево и Маяк — уже выполнены значительные работы: прочищено 3505 метров арычных систем, отремонтировано 50 метров мостов и 27 водопропускных сооружений. Кроме того, для укрепления защитных сооружений было заполнено более 420 мешков инертными материалами.

Эти усилия направлены на снижение рисков затоплений и защиту местных жителей от возможных паводков, обеспечивая безопасность и стабильность в регионе.

Ранее мы сообщали, что на территории района Алтай в ВКО 12 паводкоопасных участков, потенциально подверженных подтоплению.