Министр промышленности и строительства Ерсаин Нагаспаев на заседание Правительства представил инициативы ведомства по стимулированию жилищного строительства и обеспечения очередников доступным жильем, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нагаспаев заявил, что для обеспечения стабильного развития обрабатывающей промышленности в текущем году будут введены 190 проектов на сумму 1,5 трлн тенге.

Также начата реализация 417 проектов на сумму более 15,3 трлн тенге. Финансироваться проекты будут за счет привлечения как частных инвестиций, так и средств БВУ и институтов развития.

"На сегодня прорабатывается финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму более 1,1 трлн тенге. В частности, на реализацию крупных проектов по линии БРК потребность составляет 183,5 млрд тенге. По линии ФРП на 2025-2028 годы – 800 млрд тенге на реализацию средних и малых проектов, в том числе порядка 100 млрд тенге на финансирование малых промышленных зон, по которым наблюдается востребованность со стороны малого бизнеса", - сказал министр.

Данные меры позволят обеспечить рост промышленности, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность отраслей экономики.

В ближайшие два года будут поставлены около 900 новых автобусов, а также более 800 единиц специальной техники для экстренных и коммунальных служб.

Для достижения целевого показателя 2025 года по вводу 19 млн квадратных метров жилья дополнительно прорабатывается вопрос выделения средств в размере 500,5 млрд тенге по линии "Байтерек".