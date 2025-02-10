Прокуратура Костанайской области выявила нарушения конституционных прав работников сферы образования. Обнаружены факты, когда работникам не выплачивались гарантированные компенсации при достижении пенсионного возраста и командировочные расходы.



В приказах об увольнении не указывалось о расторжении договора в связи с достижением пенсионного возраста, а отмечалось, что трудовой договор расторгнут по соглашению сторон либо по заявлению работника. Всего выявлено 350 работников, которым не выплачено более 38 миллионов тенге компенсации.



Кроме того, отделы образования не оплачивали командировочные расходы педагогам, прошедшим курсы повышения квалификации в рамках государственного заказа. Было установлено свыше 1,8 тысяч педагогов, чьи конституционные права были нарушены и им не выплачено свыше 185 миллионов тенге.



По актам надзора уже защищены права 405 учителей, которым произведены выплаты на сумму более 60 миллионов тенге. Остальным работникам выплаты будут произведены в ближайшее время.