Масштабные DDoS-атаки совершаются на информационно-коммуникационную инфраструктуру Казахстана и сети операторов связи. Об этом сообщает АО "Государственная техническая служба" (ГТС), передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе атак наблюдается резкий рост нагрузки на магистральные каналы передачи данных, что может временно повлиять на скорость доступа пользователей к отдельным интернет-ресурсам. Специалисты ГТС в тесном взаимодействии с операторами связи оперативно проводят технические мероприятия по перенастройке маршрутов и минимизации последствий атак", – указывается в сообщении.

По предварительным данным кибератаки осуществляются с применением прокси-серверов, средств маскировки и распределённых бот-сетей, размещённых в различных странах. Это, отмечают в ГТС, существенно затрудняет точное определение источников атак.

Сообщалось, что за первый квартал 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 30 тысяч инцидентов в сфере информационной безопасности. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.