Сегодня, 14 апреля, на территории международного аэропорта им. Нурсултана Назарбаева в Астане проходит учебное антитеррористическое мероприятие под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК ,передаёт BaigeNews.kz. Учения проводятся с целью повышения готовности правоохранительных и спецслужб к возможным угрозам и совершенствования координации действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает официальный сайт акимата города, граждан просят с пониманием отнестись к проводимым учениям. Важно отметить, что ограничений на передвижение авиа- и автотранспорта на время мероприятий не предусмотрено. Однако участники учений будут выполнять различные сценарии, направленные на повышение уровня безопасности и быстродействия в случае реальной угрозы.

"Просим соблюдать меры безопасности и строго выполнять законные требования сотрудников государственных органов. Также призываем обращаться только к официальным источникам информации и не распространять слухи или ложные сведения", - сообщили в акимате.

Учения направлены на улучшение взаимодействия различных государственных структур, а также на подготовку к оперативному реагированию на возможные террористические угрозы.

Ранее мы сообщали, что антитеррористические учения проходят в Жамбылской области.