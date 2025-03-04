С 3 по 9 марта Алматы станет центром масштабной экологической акции в рамках программы "Таза Қазақстан" и проекта "Алматы – наш общий дом", передаёт BaigeNews.kz. В течение первой недели этого инициативного периода город переживет настоящую трансформацию -уборку, благоустройство и снос незаконных торговых объектов.

За эти семь дней в Алматы будут очищены 2 318 улиц, площадь которых составляет 24 м³. Каждый день с улиц будет вывозиться более 150 тонн мусора. Не останутся без внимания и важные городские объекты: будет проведена уборка 56 подземных и 78 надземных переходов, 1 765 остановок и 480 светофоров.

Масштабная программа также включает снос 600 НТО, установку 12 000 антивандальных урн, благоустройство 4 020 дворов и 445 парков. Важным элементом кампании станут очистка водоемов и высадка 5 000 деревьев и кустарников.

Эта акция направлена на развитие экологической культуры среди горожан и формирование ответственности за чистоту и красоту родного города.