Масштабную спецоперацию по пресечению поставок опия провели в Казахстане
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Полицейские завершили широкомасштабную спецоперацию по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке подразделений специального назначения проведены задержания на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы восьми человек, которые закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны. Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента – владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому – основное сырьё для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика. Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
В Уральске полицейские обыскали два магазина и изъяли 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы, кассовые журналы, в которых фиксировались денежные потоки, полученные от наркоторговли.
В Актобе было изъято еще 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и внедорожник Toyota Highlander, на котором преступники перевозили наркотики.
В Шымкенте был задержан организатор преступного бизнеса. У него дома было изъято шесть кассовых журналов, в которых фиксировались финансовые потоки от наркоторговли, пять мешков высушенной маковой соломы, внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150, а также большегруз DAF.
В Алматы стражи порядка обыскали склады, арендуемые одним из участников преступной группы, и нашли более 22 тонн маковой соломы, а также внедорожник BMW X5.
Также полицейские задержали семь фигурантов, которые наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном.
"Всего в результате проведённых спецопераций задержано 15 организаторов и участников преступной группы, которым грозит срок лишения свободы от 15 до 25 лет. Изъято свыше 104 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов “тропикамид” и “мидекс”, около пяти миллионов тенге, четыре автомашины и большегруз DAF. Для понимания масштаба преступлений необходимо отметить, что для одной разовой дозы достаточно 0,2 грамма экстракционного опия. Таким образом на улицы городов не допущено более одного миллиона разовых доз инъекционного ацетилированного опия. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается в четыре миллиарда тенге", – пояснил Саркытбай Кусаинов.
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