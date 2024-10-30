Масштабную программу модернизации высшего образования реализуют в стране

Правительство Казахстана реализует масштабную программу модернизации высшего образования в партнерстве с Coursera, передаёт BaigeNews.kz.

В условиях перехода от сырьевой экономики к производству с добавленной стоимостью и вызовов, возникших в результате пандемии COVID-19, стране важно было переосмыслить подход к образованию.

Растущая потребность в квалифицированной рабочей силе, обладающей цифровыми навыками, подчеркивает необходимость реформы высшего образования. Согласно отчету Tableau, к 2025 году 70% работников будут активно использовать данные в своей деятельности, что подтверждает актуальность усилий Казахстана по подготовке студентов к современным вызовам, среди которых языковой барьер, несоответствие навыков, ограниченный международный опыт, технологическая интеграция.

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, для перехода к производству с добавленной стоимостью страна нуждается в квалифицированной рабочей силе.

В этой связи, в сентябре 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором Coursera Джеффом Магджионкалдой возможности сотрудничества. В результате Министерство науки и высшего образования РК стало партнером Coursera, что позволило внедрить профессиональные сертификаты и курсы для подготовки студентов в востребованных областях, таких как кибербезопасность и программирование.

В рамках сотрудничества были представлены профессиональные сертификаты, курсы и специализации для подготовки студентов в области кибербезопасности, управления проектами, UX-дизайна и разработки программного обеспечения.

Изначально проект охватывал 25 университетов, но всего за год расширился до 93 высших учебных заведений. Курсы Coursera постепенно интегрировали в учебные планы, предлагая студентам смешанное обучение и самостоятельные курсы.

В 2023 году 853 самостоятельных курса Coursera заменили 116 университетских дисциплин, а 3244 курса были частично интегрированы в 1631 дисциплину. Только в 2023 году более 46 тыс. учащихся получили 73 тыс. сертификатов по различным специальностям.

"В совокупности эти усилия помогают не только модернизировать систему образования Казахстана. Мы заботимся о том, чтобы наши студенты были готовы преуспеть в глобализированном цифровом мире. Это будущее образования в Казахстане, и мы стремимся стать лидерами на этом пути", — отметил Саясат Нурбек.

Казахстанская программа по повышению квалификации уже вызывает интерес среди профессорско-преподавательского состава. Более 300 преподавателей уже даже начали разрабатывать собственные курсы. Внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс также создает новые возможности для адаптации контента под местные условия.

Казахстанская инициатива по цифровой трансформации высшего образования по сути демонстрирует, как совместные усилия Правительства, образовательных учреждений и бизнеса могут создать готовую к вызовам будущего рабочую силу.