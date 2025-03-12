Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в 2024 году провело масштабную работу по подготовке к паводкам, отремонтировав 74 гидротехнических сооружения. Работы направлены на улучшение безопасности населения и эффективное управление водными ресурсами страны, передаёт BaigeNews.kz.
Для повышения пропускной способности рек, специалисты очистили 239 км русел. Важным этапом подготовки стали ремонт и возведение 384 дамб общей длиной 584 км в 16 регионах. Эти сооружения существенно увеличат защиту от паводков для более чем 359 тысяч человек.
Кроме того, в 6 областях – Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской – реализуется 57 крупных проектов по строительству, реконструкции и восстановлению защитных дамб и гидротехнических объектов. В рамках этих проектов активно взаимодействуют местные акиматы, что способствует эффективной реализации мероприятий по защите населения.
Важной частью работы стало многофакторное обследование 84 водохозяйственных объектов в 14 областях. Это помогает заранее выявить потенциальные проблемы и предотвратить возможные риски. В будущем планируется провести обследование еще 105 гидросооружений.
"Все водохранилища работают в соответствии с графиками, ведется постоянный мониторинг уровня воды. Мы продолжаем сброс воды из водохранилищ, чтобы создать дополнительные емкости и обеспечить безопасный пропуск воды во время паводков", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Эти усилия направлены на повышение готовности страны к паводковому сезону, предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и защиту жизни и имущества граждан.