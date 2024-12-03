Масштабную оцифровку геологических данных запустят в Казахстане

В Казахстане планируется запустить масштабную оцифровку геологических данных. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель Национальной геологической службы Ерлан Галиев, передает BaigeNews.kz.

По его словам, служба является основным поставщиком достоверных и полных геолого-геофизических данных в Казахстане. С 2023 года оцифровано около 40% материалов.

"Одна из ключевых задач - преобразование этих данных в машиночитаемый формат, что позволит унифицировать и стандартизировать информацию. Для решения данной задачи НГС принимает участие в программе “Правительственных акселераторов” по опыту ОАЭ, где внедрены инновационные подходы к эффективной реализации инициатив. В нашем краткосрочном проекте будут реализованы ключевые инициативы за 100 дней", — подчеркнул Ерлан Галиев.

В рамках акселерации проводится интенсивная работа по выявлению проблемных точек, постановке задач и их оперативному выполнению. Казахстанский проект включает разработку интерактивных карт, векторизацию графических материалов, обеспечение вычислительных мощностей и обучение специалистов работе с новыми технологиями. Для этого будут проведены оцифровка архивных данных с использованием OCR и ИИ, оцифровка графики для преобразования в машиночитаемый формат, объединение данных и формирование Big Data, внедрение специализированного ИИ для анализа данных.

Напомним, также стало известно, что более 125 млрд тенге инвестировано в геологоразведку в 2024 году.