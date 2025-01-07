В 2025 году в Алматы планируется масштабная модернизация сетей тепло- и электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Он включает модернизацию 40 км сетей теплоснабжения и 240 км сетей электроснабжения, а также реконструкцию 21 котельной.

Таким образом, по итогам 2024-2025 годов износ сетей теплоснабжения снизится на 3,8%, составив 54,1%, а износ сетей электроснабжения – на 1,7%, достигнув 63,3%.

В 2024 году в городе модернизировано 20 км сетей теплоснабжения, более 220 км сетей электроснабжения и реконструировано 85 котельных, что значительно повысило эффективность отопления.