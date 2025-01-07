Масштабную модернизацию коммунальных сетей проведут в Алматы
Сегодня, 06:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:30Сегодня, 06:30
36Фото: акимат Алматы
В 2025 году в Алматы планируется масштабная модернизация сетей тепло- и электроснабжения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Он включает модернизацию 40 км сетей теплоснабжения и 240 км сетей электроснабжения, а также реконструкцию 21 котельной.
Таким образом, по итогам 2024-2025 годов износ сетей теплоснабжения снизится на 3,8%, составив 54,1%, а износ сетей электроснабжения – на 1,7%, достигнув 63,3%.
В 2024 году в городе модернизировано 20 км сетей теплоснабжения, более 220 км сетей электроснабжения и реконструировано 85 котельных, что значительно повысило эффективность отопления.
Самое читаемое
- Данияр Елеусинов сделал громкое заявление перед боем в Астане
- Пятеро детей погибли в жутком пожаре в Абхазии
- Четыре с половиной часа спасали малыша хирурги Акмолинской области
- Курс доллара вырос после праздников в Казахстане
- Экс-аким Туркестанской области получил должность в Администрации Президента