Масштабную финансовую аферу раскрыли в Акмолинской области
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
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Жители Акмолинской области стали жертвами масштабной инвестиционной аферы, отдав мошенникам более 10 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Жители городов Косшы и Аршалынского района попались на хорошо отработанную схему: им предложили вложить деньги в "выгодные" инвестиции, обещая высокие дивиденды.
Однако после внесения первой суммы мошенники уверяли своих жертв, что нужно продолжить пополнять счета, чтобы получить обещанные проценты. В результате одна потерпевшая отдала аферистам 6,2 млн тенге, а другой - 4,6 млн тенге.
Правоохранительные органы начали расследования по обоим фактам мошенничества, и сейчас ведется работа по установлению всех участников схемы.
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