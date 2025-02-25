Жители Акмолинской области стали жертвами масштабной инвестиционной аферы, отдав мошенникам более 10 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Жители городов Косшы и Аршалынского района попались на хорошо отработанную схему: им предложили вложить деньги в "выгодные" инвестиции, обещая высокие дивиденды.

Однако после внесения первой суммы мошенники уверяли своих жертв, что нужно продолжить пополнять счета, чтобы получить обещанные проценты. В результате одна потерпевшая отдала аферистам 6,2 млн тенге, а другой - 4,6 млн тенге.

Правоохранительные органы начали расследования по обоим фактам мошенничества, и сейчас ведется работа по установлению всех участников схемы.