В посёлок Атамекен Павлодарской области прибыли 10 самолётов АН-2, которые будут задействованы в дезинсекционных работах в пойме реки Иртыш. Об этом сообщил аким региона Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году, в связи с расширением площади авиаобработки на 45 тысяч гектаров, количество самолётов увеличили - дополнительно привлечены четыре борта.

Согласно рекомендациям научной группы, общий объём авиаобработки составит 172 тысячи гектаров, речной — 1 800 километров. Для выполнения активной фазы мероприятий в регион доставлены 182 тонны биологических препаратов и 14,6 тысячи литров химических средств. Также подготовлено 293 тысячи литров рабочей суспензии.

Все технические и кадровые ресурсы к началу работ полностью готовы. Бригады дезинсекторов укомплектованы и прошли инструктаж. Специалисты уже определили 10 точек сброса биопрепаратов для речной обработки, которая пройдёт в три этапа с охватом всех протоков Иртыша. Барьерная обработка ежедневно будет проводиться в 59 прибрежных населённых пунктах области.