В Астане будут проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В текущем году в столице высадят миллион зелёных насаждений. Работы по озеленению охватят все шесть районов города, включая скверы, дворы и набережные.

В районе Байконыр в 2025 году высадят более 1000 деревьев и свыше 33 тысяч кустарников. Новые зелёные зоны появятся в сквере "Учителей", вдоль проспекта Абая, а также на улице 191-й напротив ТД "Самғау". Здесь посадят дубы, рябины, липы, клены, сирень и можжевельник.

Также запланировано обустройство семи общественных пространств:

1. шоссе Алаш (от моста проспекта Богенбай батыра до улицы 69);

2. улица Валиханова (от проспекта Богенбай батыра до улицы Сейфуллина, перед ТД "Тулпар");

3. проспект Абая (от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова);

4. улица А. Жубанова (от улицы Тархана до улицы А. Пушкина);

5. улица С. Сейфуллина (от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова);

6. улица Кенесары (от проспекта Республики до улицы Ш. Уалиханова);

7. набережная реки Есиль (от моста Караоткел до улицы Амман).

Здесь проведут замену брусчатки, обустроят тротуары, установят скамейки, урны и элементы освещения, а также проведут работы по озеленению и др. Кроме того, запланировано благоустройство 88 дворов, из которых 18 будут обновлены комплексно, а 70 – в рамках ремонтно-восстановительных работ.

В районе Нура высадят 10 тысяч деревьев и 110 тысяч кустарников. Зелёные зоны появятся вдоль улиц Сыганак, Айтматова, Гапеева, а также возле жилых комплексов "Мадрид", "Алтын Шар", "Копенгаген" и других. В планах – озеленение Центрального парка и создание скверов в жилом массиве "Уркер".

За ТРЦ "Хан Шатыр" запланировано продолжение пешеходного бульвара Greenline. Новый участок появится в квадрате улиц К. Мухамедханова, Култегін, Сыганак и Анет баба, создавая удобное зелёное пространство для отдыха и прогулок.

В этом году в рамках плановой работы по озеленению в районе Есиль будет высажено свыше 16 тысяч деревьев, более 68 тысяч кустарников и порядка 68 тысяч многолетних растений. В рамках плановой работы по озеленению зелёные насаждения появятся на Водно-Зелёном бульваре, в Ботаническом саду, на территории EXPO, вдоль улиц Жошы хана, А. Кекильбаева, А. Бокейхана, Хусейн бен Талала, Т. Рыскулова, Гейдара Алиева, Керей Жанибек хандар, на проспекте Кабанбай батыра.

Особое внимание уделят озеленению улиц вдоль маршрута LRT, в частности, улицы Сыганак и проспекта Кабанбай батыра. Также в 2025 году продолжится благоустройство проспекта Мангилик ел на участке от проспекта Улы Дала до проспекта Кабанбай батыра.

В текущем году в районе Сарыарка в рамках проекта "Бюджет народного участия-2025" планируется капитальный ремонт более 30 дворовых территорий. Также полностью реконструируют сквер "Паровоз", "Иллюзия", территорию вокзала "Астана-1" и зону возле филармонии им. Е. Рахмадиева. Кроме того, в районе будут проведены капитальные работы по обновлению исторических улиц – Ғұмар Қараш, А. Мамбетова и В. Гёте. Им придадут современный комфортный облик, сохранив при этом их историческую уникальность. В районе высадят более 4 тысяч деревьев. Чтобы новые насаждения лучше прижились, планируется внедрить дополнительные системы локального полива. Это обеспечит более эффективный уход за зелёными насаждениями и улучшит экологическую обстановку в районе.

В районе Алматы в текущем году начнётся комплексное благоустройство улиц. В частности, работы будут проведены на улице К. Мунайтпасова и проспекте М. Жумабаева, где планируется заменить брусчатку и установить новые скамейки и урны. Одним из ключевых аспектов данного проекта станет создание безбарьерной среды, которая обеспечит комфорт и доступность для маломобильных граждан, позволяя им свободно передвигаться.

Кроме того, в этом году запланирована реконструкция аллеи "Куйшилер", где будут заменены скамейки, урны и опоры освещения. В текущем году в районе высадят более 10 тысяч зелёных насаждений.

В районе Сарайшык в 2025 году планируется увеличить объём озеленения и посадить более 14 тысяч зелёных насаждений. Также будут благоустроены три общественных пространства: территория вокруг ЖК "Хайвил", аллея рабочих профессий (Жургенова 27/1,28/1) и сквер возле ЖК "Bravo Family".

В рамках плановой работы по озеленению новые зелёные насаждения появятся по ул. Ж. Нажмиденова (ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсидик), на территории моста "Тауелсиздик", по проспекту Улы Дала от моста до ул. Ж. Нажмиденова, в сквере вдоль домов по улице Жургенова 27/1 и Жургенова 28/1, по улице С.Нурмагамбетова (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. А. Байтурсынова), по улице Панфилова (от пр. Тауелсиздик до ул. Н. Нурмакова).

Также в текущем году город продолжает реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В 2025 году начнётся благоустройство набережной реки Есиль от моста по проспекту Кабанбай батыра до моста по улице Амман. Проект предусматривает создание комфортной для отдыха и развитие спортивной инфраструктуры.

Также продолжатся работы по озеленению и обновлению парковой зоны вдоль реки Есиль. В этот кластер входят парк Мира и Согласия, Триатлон-парк, Президентский парк и парк "Городской романс". Эти территории сделают более удобными для прогулок и отдыха горожан.

Фото акимата Астаны