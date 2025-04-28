В середине дня 28 апреля в Испании и Португалии произошло массовое отключение электроэнергии, вызвавшее перебои в работе транспорта, инфраструктуры и связи. Проблемы также временно наблюдались на части территории Франции. Балеарские и Канарские острова остались вне зоны инцидента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Испанский оператор Red Electrica подтвердил масштабный сбой в электроснабжении и заявил, что восстановительные работы уже идут в северных, южных и западных регионах страны. Аналогичную информацию подтвердили власти Португалии и Андорры, где также пропало электричество.

Сбой был вызван редким природным явлением — "индуцированными атмосферными вибрациями" на линиях сверхвысокого напряжения (400 кВ), спровоцированными резкими перепадами температуры в центральной Испании. Об этом сообщила португальская компания REN, указав, что источник проблемы находится в испанской энергосети. Испания пока официально это не комментировала.

В Португалии были остановлены поезда, закрыто метро в Лиссабоне и Порту, не работали светофоры. В столице также зафиксированы перебои с оплатой картами, у банкоматов выстроились очереди. В Испании мэр Мадрида призвал жителей по возможности не выходить на дороги и обращаться в экстренные службы только при крайней необходимости. Из-за неработающих светофоров в городе возникли серьёзные пробки, предприятия и заведения остались без света и интернета.

Железнодорожная компания Renfe сообщила, что в 12:30 по местному времени "вся национальная электросеть была обесточена". Поезда были остановлены, а движение — приостановлено на всех станциях. Метрополитен Мадрида также сообщил о приостановке работы. На теннисном турнире Madrid Open из-за сбоя пришлось прервать матч с участием британского спортсмена Джейкоба Фернли.

Французский оператор RTE сообщил, что помогает испанской стороне, уже поставив 700 МВт электроэнергии и готов увеличить объем помощи. Также сообщается, что кратковременные отключения затронули и часть Франции, но электроснабжение там быстро восстановили.

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что пока нет признаков того, что отключение было связано с кибератакой.