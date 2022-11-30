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  • Масштабная спецоперация КНБ и МВД: задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией
polisia.kz Сегодня, 08:15
406
Сегодня, 08:15
406
Фото: polisia.kz

Масштабная спецоперация КНБ и МВД: задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией

Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ провели масштабную спецоперацию по задержанию группы лиц. Они "работали" на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, используя коррупционные связи на таможенном посту, они под видом оказания "брокерских услуг", на системной основе незаконно ввозили товары по поддельным документам.

За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины члены ОПГ взимали плату до 200 тысяч тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин.

Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны. Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему.

"Одновременно проведены обыски, в ходе которых изъяты крупная сумма денежных средств, огнестрельное и холодное оружие, записи учёта "чёрной кассы", паспорта иностранных граждан, специальные технические средства. В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновных лиц", - говорится в сообщении.

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#ОПГ #задержание #вымогательство #МВД #КНБ
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:15
406
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