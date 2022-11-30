Масштабная спецоперация КНБ и МВД: задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией

Фото: polisia.kz

Сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ провели масштабную спецоперацию по задержанию группы лиц. Они "работали" на таможенном посту "Казыгурт" в Туркестанской области, граничащей с Республикой Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, используя коррупционные связи на таможенном посту, они под видом оказания "брокерских услуг", на системной основе незаконно ввозили товары по поддельным документам.

За беспрепятственный въезд и выезд одной грузовой автомашины члены ОПГ взимали плату до 200 тысяч тенге в зависимости от перевозимого груза, что в последующем влияло на рост себестоимости товара. В сутки через таможенный пост проезжало до 150 автомашин.

Кроме того, преступники оказывали криминальное покровительство по незаконному пересечению государственной границы гражданам соседней страны. Оперативники выявили и задокументировали всю криминальную схему.