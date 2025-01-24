В декабре 2024 года правительством утвержден национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Реализация нацпроекта обеспечит выполнение нескольких важных задач. Подробнее о проекте в ходе брифинга рассказал вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, по словам вице-министра, планируется модернизация инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, благодаря чему износ инженерных сетей существенно снизится с текущих высоких значений до 40%. Уменьшение износа, в свою очередь, приведет к снижению аварийности, тем самым повысив надежность оказания коммунальных услуг населению и предприятиям.

Также сократятся потери в процессе передачи и повысится операционная эффективность предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

Кроме того, нацпроект предусматривает строительство новых энергогенерирующих мощностей, а также модернизацию существующих активов. Выполнение данной задачи обеспечит исключение дефицита электрической и тепловой энергии в будущем.

Как отметил Арман Касенов, реализация нацпроекта обеспечит долгосрочное финансирование для реализации инвестиционных проектов в коммунальном и энергетическом секторах в необходимом объеме. При этом финансирование будет предоставляться сроком до 20 лет, чтобы распределить возврат инвестиционного финансирования на длительный период. Это позволит минимизировать ежегодные денежные оттоки по обслуживанию финансирования.

Вице-министр отметил, что в проекте акцентировано особое внимание на развитие отечественной промышленности.

"В результате реализации нацпроекта будут созданы отечественные проекты по обрабатывающей промышленности, производящие продукцию, которая будет использоваться в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры страны. В итоге, как следствие, будут созданы новые производственные мощности по обрабатывающей промышленности страны, снизится импортозависимость, создадутся новые рабочие места и будет обеспечен дополнительный прирост экономики", - сказал Касенов.

В ходе брифинга отмечено, что наибольший износ присутствует в секторе передачи электроэнергии. Согласно анализу, текущий износ сетей составляет на 22 предприятиях теплоснабжения от 65 до 90%, на 18 объектах электроснабжения - от 70 до 97%, на 23 предприятиях водоснабжения - от 70 до практически 100% и такой же износ имеется на 24 предприятиях водоотведения.

"В результате реализации национального проекта ожидаемый средний износ сократится до 40% в теплоснабжении, до 45% - в электроснабжении, до 34% - в водоснабжении и до 40% - в водоотведении. Повторюсь, нацпроект призван решить данную важную задачу высокого износа сетей", - сказал вице-министр.

Инвестиции, направленные на модернизацию коммунальных сетей, составят за 5 лет 6,8 трлн тенге. Будет задействован максимально широкий перечень источников финансирования от местных бюджетов до международных финансовых институтов развития. Большая часть финансирования, а именно около 60%, будет предоставлена международными финансовыми организациями, банками второго уровня, национальными и иностранными финансовыми институтами развития. Также другими источниками финансирования станут тарифы, бюджетные займы и трансферты из бюджета, а также средства акционеров, собственников субъектов естественных монополий.

При этом основные инвестиции в объеме 3,8 трлн тенге будут направлены на модернизацию сетей электроснабжения, где износ является наибольшим. Затем следуют инвестиции в сети теплоснабжения в размере 1,3 трлн тенге. Инвестиции в водоотведение составят 1,1 трлн тенге, включая строительство новых КОС – канализационных и очистных сооружений. И инвестиции в водоснабжение составят 600 миллиардов тенге.