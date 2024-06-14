Масштабная экоакция "Таза бейсенбі" прошла в Астане

В рамках масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец порядка и чистоты" в окрестностях столицы по Астраханской трассе городской филиал партии AMANAT совместно с акиматом города провели очередную акцию "Таза бейсенбі", передаёт BaigeNews со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.



Сбор мусора в открытой степи за городом стартовал рано утром. В акции приняли участие представители центрального аппарата партии AMANAT, общественные деятели, волонтеры молодежной организации "Жастар Рухы", преподаватели, научные деятели и студенты Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина и сотрудники Управления охраны окружающей среды и природопользования. Количество участников превысило порядка 400 человек.



Собрано несколько сотен мешков мусора.

"Предварительно нами были составлены карты загрязненных территорий населенных пунктов вблизи Астаны, на основании которых определены 15 наиболее загрязненных участков, как в окрестностях столицы, так и в самом городе. Это придорожные территории, промышленные зоны, жилые кварталы, социальные объекты и многие другие. Партийцы намерены проводить аналогическую уборку каждый четверг. При этом речь идет не только о простой уборке мусора, за каждым участком закреплены депутаты маслихатов, активисты и руководители первичных партийных организаций. Они будут обеспечивать поддержание порядка и чистоты на закрепленных территориях, а также решать вопросы, связанные с благоустройством и развитием инфраструктуры, таких как - установка урн, озеленение, ремонт дорог и тротуаров", - сообщил пресс-секретарь Астанинского филиала партии AMANAT Султан Мустафин.

По словам исполнительного секретаря Астанинского городского филиала партии AMANAT Марии Утебаевой, со дня объявления экологической акции "Таза Қазақстан" еженедельно каждый четверг объявляется экологический субботник.



Стоит отметить, что в рамках масштабной экоакции ведется работа по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.



Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.