Коррупция в СпецЦОНе Шымкента: руководитель и сотрудники продавали водительские права
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Департаментом АФМ по городу Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, передаёт BaigeNews.kz.
Расследованием установлено, что в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.
За оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч тенге.
В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.
С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Следует подчеркнуть, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности.
Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в г. Шымкент: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.
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