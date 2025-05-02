Департаментом АФМ по городу Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, передаёт BaigeNews.kz.

Расследованием установлено, что в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.

За оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч тенге.

В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.

В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.

С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.

Следует подчеркнуть, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности.

Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в г. Шымкент: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.